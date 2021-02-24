Берлин, , 09:14 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 8007 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 402 818.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 422 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 68 7401.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,217 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (524 022 заразившихся), Бавария (430 386) и Баден-Вюртемберг (312 399).

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 5,7 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.