Сеул, , 09:19 — REGNUM В январе 2021 года по Южной Корее мигрировали 633 тыс. человек, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Самый большой отток населения наблюдался в Сеуле (10 440 человек), в Тэгу (2139 человек), в Пусане (1772 человека), провинции Кёнсан-Намдо (1257 человек) и в провинции Кёнсан-Пукто (1028 человек). А чистый приток населения в Сэджоне (1822 человека) и провинции Кёнгидо (21 144 человека).

Эксперты отмечают, что сокращение миграции населения связано со спадом числа операций с недвижимость.

Количество мигрантов на 100 человек в стране оказалось 14,5%, что на 0,4% меньше, чем в январе 2020 года.