Самара, , 09:14 — REGNUM Тело ребенка обнаружено в загоревшемся складском помещении в г. Тольятти. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что пожар в складском помещении в Тупиковом проезде произошел в ночь с 23 февраля на 24 февраля текущего года. Во время его тушения было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. Прокурор Центрального района г. Тольятти взял под личный контроль оперативные мероприятия и следственные действия по этому делу.

«Прокуратурой Центрального района г. Тольятти организована проверка, которая выявила, что помещение использовалось для осуществления коммерческой деятельности с привлечением труда иностранных граждан», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что сейчас стражи порядка проверяют законность привлечения к деятельности иностранных граждан.

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