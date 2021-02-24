Самарканд, Узбекистан, , 09:10 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о подготовке к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает агентство Kun.uz.

Документ утверждает состав организационной комиссии по подготовке к саммиту. Кроме того, планируется запустить специальный сайт. Он будет пополняться информацией, связанной с председательством Узбекистана в ШОС.

Напомним, саммит ШОС пройдет в Самарканде в 2022 году. Для гостей и участников мероприятия планируется построить самаркандский международный туристический центр.