Париж, , 09:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН поддержал идею создания поста «специального посланника по климатической безопасности», поскольку «поражение на климатическом фронте подорвет усилия по предотвращению конфликтов». Об этом сообщает Le Figaro.

Президент Франции обратил внимание на «связь между климатом и безопасностью», назвав ее «сложной и неоспоримой, в некотором роде неизбежной».

«Из двадцати стран, в наибольшей степени страдающих от конфликтов, двенадцать также являются наиболее уязвимыми в контексте изменения климата… Поражение на климатическом фронте подорвет усилия по предотвращению конфликтов и укреплению мира», — заявил французский лидер.

Он также поддержал предложение Германии, разработанное год назад, о создании в рамках ООН должности «специального посланника по климатической безопасности для координации действий стран в случае климатической катастрофы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 февраля Макрон на своей странице в социальной сети Twitter выразил благодарность работникам сельскохозяйственной отрасли страны за то, что они «кормят французов».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон обратился к работникам сельского хозяйства Франции