Варшава, , 09:10 — REGNUM В организации «Польская гуманитарная акция», которая с 1999 года занимается детской благотворительностью, сообщили о намерении обеспечить граждан Польши до 18 лет бесплатной психологической помощью. Об этом передает Polskie Radio 24.

По планам организации, бесплатную психологическую помощь дети и подростки смогут получать уже с 1 марта текущего года. Причем, «Польская гуманитарная акция» не только предоставит детям доступ к специалистам, но и покроет расходы на поездку в учреждения.

Данная инициатива поясняется негативным влиянием пандемии и связанных с ней социальных ограничений на психологическое состояние детей.

«Мы видим, насколько негативно пандемия и принудительная изоляция повлияли на детей, поэтому и расширяем сферу деятельности. Данной программой сможет воспользоваться любой житель Польши до 18 лет. Достаточно будет оставить заявку», — сообщил пресс-секретарь организации Рафал Гжелевский.

Благотворительная организация «Польская гуманитарная акция» работает с 1999 года. С начала деятельности по настоящее время она спонсировала горячее питание в школах для детей из малообеспеченных семей страны. Всего помощь была оказана около 71 тысяче детей по всей Польше.