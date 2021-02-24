Вашингтон, 24 февраля, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Основным противостоянием ближайших десятилетий станет борьба между демократиями и авторитарными державами, которые самым решительным образом стремятся превратить свою форму правления в основной тип государственного управления, пишет Яша Моунк в статье, вышедшей 23 февраля в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Американские военные

«После окончания Холодной войны казалось, что демократию ждут громадные победы. Но эта излишне оптимистическая уверенность оказалась неуместной. С высоты прошедших лет становится ясно, что наивно было ожидать, что демократия распространится на все уголки мира. При этом произошедший за последние несколько лет авторитарный поворот вскрыл недостатки и пороки демократических систем», — отметил он.

«Большинство статей, пытающихся проанализировать шаткое состояние современной демократии, начинается с аналогичного описания. Они не совсем неверны. Но в них не учитывается важная часть картины. История последних двух десятилетий — это не просто история слабости демократии, это также история мощи автократий», — добавил политолог.

Так, с 1990-х годов автократические режимы продвинулись вперед с точки зрения экономических показателей и военной мощи. Диктаторы научились использовать цифровые инструменты для изощренного подавления оппозиционных движений. Они одержали верх над демократическими противниками, которые когда-то казались многообещающими, захватили страны, которые, казалось, находились на пути к более демократическому устройству, и значительно увеличили свое международное влияние. Произошедшее в мире — это не столько отступление от демократии, сколько возрождение авторитарного режима. Автократы, долгое время стремившиеся к выживанию, перешли в наступление. В ближайшие десятилетия предстоит долгая и затяжная борьба между демократией и диктатурой.

Проще говоря, будет трудно противостоять антидемократическим правительствам в тех странах — союзницах США, поддержка которых имеет решающее значение для противостояния бескомпромиссным и агрессивным авторитарным державам.

Решение этой дилеммы потребует умелого подхода, который сохраняет возможность сотрудничества со странами, имеющими сомнительные демократические принципы добросовестности, сохраняя при этом тесное партнерство для подлинно демократических союзников. Это также будет означать отказ от «продвижения демократии» в пользу «защиты демократии» — стремление по большей части обеспечить, а не расширять демократический мир.