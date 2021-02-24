Кызыл, , 09:09 — REGNUM Водитель иномарки Toyota Ipsum, выехавшей в Кызыле на встречную полосу и столкнувшейся с пассажирским автобусом, был пьян. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол, комментируя инцидент.

В пресс-службе республиканского МВД подтвердили эту информацию, сообщив ИА REGNUM, что 44-летний мужчина был госпитализирован после аварии с тяжелой сочетанной травмой и с признаками опьянения. Пассажир легковушки также доставлен в больницу в состоянии опьянения с вывихом тазобедренного сустава.

Авария произошла днём 22 февраля. По данным ведомства, виновник не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус Iveco Bus, в котором находились 27 человек, в том числе учащиеся нескольких столичных школ. В результате в больницу попали 13 детей.

«3 несовершеннолетних пассажира автобуса 13 лет с сотрясением головного мозга находятся под наблюдением врачей в нейрохирургическом отделении», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что водитель иномарки ранее уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном виде и был лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

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