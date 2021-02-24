Канберра, , 09:09 — REGNUM Жители Австралии столкнулись с дефицитом рецептурных лекарств на фоне сокращения поставок лекарственных препаратов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Эксперты предупреждают, что это нынешняя ситуация с нехваткой лекарствами самая худшая с начала эпидемии, сообщает новостной портал 9News.

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Так, в частности в стране заканчиваются запасы самого востребованного антидепрессанта, сертралина. Проблемы с поставками этого препарата большинства торговых марок, включая Zoloft, возникли из-за глобального дефицита.

На прошлой неделе национальный регулятор, Управление терапевтических товаров Австралии (TGA), выпустил предупреждение о нехватке сертралина, который используется для лечения депрессии и тревоги, заявив, что его поставки, вероятно, не возобновятся раньше апреля 2021 года.

По данным правительства, за последние 12 месяцев было выписано почти 2,5 миллиона рецептов на сертралин в рамках Программы фармацевтических льгот (PBS). Однако сюда не входят частные рецепты.

Как отметила президент Фармацевтического общества Австралии в штате Новый Южный Уэльс Челси Фелкай, хотя нехватка лекарств была проблемой с самого начала пандемии, сейчас дела обстоят хуже, чем в начале вспышки COVID-19.

«Поначалу это было краткосрочно и связано с паническими покупками людей, но через пару недель — месяц мы вроде бы вернулись в прежнее русло, и люди успокоились, — сказала она. — То, что мы сейчас наблюдаем, — это влияние COVID на глобальный спектр. Это последствия локдаунов в странах».

Добавим, что кроме антидепрессантов в стране образовался дефицит лекарственных препаратов, снижающие давление, препаратов, применяемые для уменьшения выработки гормонов щитовидной железой, а также противозачаточных препаратов.