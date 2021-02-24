Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Японский автопроизводитель Lexus представил в Соединённых Штатах модель IS 500 F Sport Performance. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка отличается от базовой модели новыми бамперами, расширенными передними крыльями, облегчёнными 19-дюймовыми колёсными дисками, горбатым капотом, а также чёрными декоративными деталями интерьера и экстерьера. Отдельно стоит отметить четыре патрубка выпускной системы, расположенных под задним бампером.

В движение четырехдверку приводит безнаддувный мотор V8 объёмом пять литров производительностью 479 «лошадей» (536 Нм). Двигатель агрегатируется с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Через неё мотор передаёт крутящий момент на задние колёса. До «сотни» авто разгоняется за 4,5 с.

IS 500 F Sport Performance на 65 кг тяжелее версии IS 350 F Sport с мотором V6.

Ранее компания Lexus представила спорткар, созданный на базе версии IS, который предназначен для любителей компьютерных игр. Автомобиль был разработан при участии пользователей Twitch (видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр).

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