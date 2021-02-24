Кито, 24 февраля 2021, 09:13 — REGNUM Общее число заключенных, которые были убиты во время бунтов, произошедших в трех тюрьмах в Эквадоре, увеличилось до 75. Об этом 24 февраля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные эквадорской полиции.
По предварительной информации, бунты вспыхнули из-за борьбы враждующих банд торговцев наркотиками.
Также указывается, что в результате произошедшего были ранены несколько охранников тюрем, при этом их точное число не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в ходе тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 62 человек.