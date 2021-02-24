Кито, , 09:13 — REGNUM Общее число заключенных, которые были убиты во время бунтов, произошедших в трех тюрьмах в Эквадоре, увеличилось до 75. Об этом 24 февраля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на данные эквадорской полиции.

По предварительной информации, бунты вспыхнули из-за борьбы враждующих банд торговцев наркотиками.

Также указывается, что в результате произошедшего были ранены несколько охранников тюрем, при этом их точное число не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших в ходе тюремных бунтов в Эквадоре возросло до 62 человек.