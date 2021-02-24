Нижний Тагил, Свердловская область, 24 февраля 2021, 09:18 — REGNUM Работник Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК, Свердловская область) скончался после пожара. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.
Инцидент произошёл поздним вечером 22 февраля 2021 года. Возгорание возникло в кабине мостового крана, размещённого в конвертерном цехе комбината.
Позже на рабочей площадке нашли тело 33-летнего машиниста крана со следами переломов. Мужчина не подавал признаков жизни, передаёт городское издание «Все новости».
"На комбинате создана комиссия, ведётся расследование», — сообщили в пресс-службе предприятия. В НТМК обещают выплатить компенсации семье погибшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одном из предприятий Алапаевска (Свердловская область) погибли двое рабочих. По предварительной версии, их смерть произошла после разгерметизации и разрыва бочки с клеем.
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