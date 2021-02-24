Киев, , 09:17 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский намерен сделать прививку от COVID-19 вместе с военными. Об этом заявила 23 февраля пресс-служба офиса президента Украины.

«Зеленский подтвердил готовность получить прививку вместе с военнослужащими как Верховный главнокомандующий», — отметили в пресс-службе.

Президент Украины подчеркнул, что задержек в поставке вакцины быть не должно, а также отметил, что на Украину прибыла первая партия из 500 тыс. доз вакцины Covishield, которая произведена в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что вакцинация от COVID-19 на Украине будет проходить исключительно на добровольной основе.

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