Ульяновск, , 09:06 — REGNUM В Ульяновской области на сортировку передаётся большая часть собираемых твёрдых коммунальных отходов (ТКО), при этом на вторичную переработку уходит менее трети ТКО. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики по итогам расширенной коллегии.

По данным ведомства, в 2020 году объем ТКО, направленных на вторичную переработку, составил 29%. Сортировку прошли более 60% собранных отходов.

За год в области обращения с ТКО проведено 330 надзорных мероприятий, по итогам которых составлено 127 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 178 постановлений, размер наложенных штрафов превысил 3 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в Ульяновской области региональные операторы по обращению с ТКО получили более 100 млн рублей бюджетных субсидий в связи с пандемией коронавируса.

Подробнее: «Мусорные» операторы Ульяновской области получат из бюджета 101 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2022 году планируется начать рекультивацию полигона возле села Красный Яр Чердаклинского района. Также запланирована ликвидация нефтезагрязнения на территории Винновской рощи в Ульяновске — данная проблема не решалась на протяжении 40 лет. Летом 2021 года власти планируют направить соответствующую заявку в Минприроды России, оценивая предполагаемые затраты в 280 млн рублей.