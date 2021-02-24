Владикавказ, , 09:04 — REGNUM В Северной Осетии задержали местного жителя, который избивал собаку. Видеозапись жестокого обращения с животным разместили очевидцы в одной из соцсетей. Истязатель был установлен и задержан. Как оказалось, он являлся владельцем собаки и таким образом наказывал ее, сообщили 24 февраля в пресс-службе МВД по региону.

«Молодой человек пояснил, что во время игры пес его укусил, и ему пришлось таким образом его наказать в воспитательных целях», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данному факту жестокого обращения с животным в настоящее время проводится проверка. 30-летнему владельцу грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: В Ульяновске начали проверку после жестокого избиения сторожевой собаки