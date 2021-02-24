Москва, 24 февраля 2021, 09:04 — REGNUM Не хватает государственных праздников и оплачиваемых выходных дней 54% жителям России. Против введения дополнительных выходных 29% граждан, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Больше сторонников новых государственных праздников среди женщин, чем среди мужчин — 57% против 51%, а также среди граждан до 34 лет (62%) и старше 45 лет (44%).
Реже увеличение количества дополнительных праздничных дней приветствуют работники с зарплатой до 30 тыс. рублей (64%) и с зарплатой от 80 тыс. рублей (44%).
Опрошены 18−19 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 304 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, члены Общественной палаты РФ предложили учредить 7 апреля новый государственный праздник и выходной — День здорового образа жизни.
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