Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:20 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре в детском саду на ребёнка упала полка с книгами, мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, следователи провели проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Установлено, что в декабре 2020 года в группе детского сада №45 после падения полки ребёнок получил травму головы (ушибленная ссадина).

«Причиной несчастного случая явилось некачественное закрепление полки после ремонта и, как следствие, нарушение условия для охраны здоровья детей. Также администрация сада нарушила порядок расследования этого несчастного случая», — пояснили в прокуратуре.

Детский сад и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей.

Заведующему внесено представление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области начата доследственная проверка по сообщению об отравлении пятерых воспитанников детского сада.