Бангкок, , 09:03 — REGNUM Правительство Таиланда начало продвигать марихуану как растение, которое можно выращивать в лечебных целях, сообщает CNN Indonesia.

Власти позволили фермерам продавать свой урожай для получения дохода.

«Каждый имеет право выращивать марихуану в медицинских целях и стать партнером региональных больниц», — заявил заместитель официального представителя правительства Таиланда Трайсули Трайсоранакул.

Фермеры, которые заинтересованы в выращивании марихуаны, могут подавать заявки на получение разрешения от правительства, университетов, местных или сельских хозяйствующих субъектов.

В настоящее время 2500 жителей и 251 региональная больница выращивают около 15 тысяч растений каннабиса.

Ранее правительство Таиланда исключило марихуану из списка наркотиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объем экспорта фруктов Таиландом в Китай вырос на 39,43% в годовом исчислении в 2020 году, даже несмотря на пандемию.

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