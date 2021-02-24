Минск, , 09:02 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал постановление о недопущении с 24 февраля повышения цен на социально значимые товары. Соответствующий документ опубликован на республиканском правовом интернет-портале.

Отмечается, что постановление принято для стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка.

Так, компаниям и предпринимателям, осуществляющим реализацию таких товаров, предписано не допускать повышения цен с 24 февраля по 28 февраля 2021 года. Всего в перечень социально значимых вошли 62 продуктовые позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный статистический комитет Белоруссии опубликовал 10 февраля данные о повышении потребительских цен на товары и услуги. При годовом задании удержать рост инфляции до 5% первый месяц года продемонстрировал стремление досрочно выполнить и перевыполнить утверждённые президентов Александром Лукашенко показатели.

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