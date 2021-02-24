Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления гольфисту Тайгеру Вудсу, который попал в автомобильную аварию и получил множественные травмы ног. Об этом сообщил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер на своей странице в соцсети Twitter.

«Скорее выздоравливай, Тайгер. Ты настоящий чемпион!» — приводит слова Трампа его старший советник.

При этом Вудс попал в ДТП утром 23 февраля в Лос-Анджелесе и был единственным участником аварии.

Отметим, Тайгер Вудс является 15-кратным победителем турниров по гольфу серии «Мэйджор». В общей сложности за свою карьеру он выиграл 82 турнира PGA тура, 41 турнир Европейского тура, два турнира Азиатского тура и три турнира PGA тура Австралии.