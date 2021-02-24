Берлин, , 09:01 — REGNUM В ночь с 22 на 23 февраля в Берлине сгорел автомобиль Opel Astra, который принадлежал одному из сотрудников посольства Польши в Германии. Основная версия — поджог. Об этом передает Polskie Radio 24.

Инцидент произошел на улице Фриц-Вильдунг-штрассе, что в западной части Берлина. Около 02:30 часов в пожарную службу поступило сообщение от местного жителя, что он услышал сильный хлопок на улице, после чего увидел, что начала гореть одна из машин. После того, как пожар был потушен, выяснилось, что сгоревший автомобиль принадлежал сотруднику посольства Польши.

В министерстве иностранных дел Германии выразили сожаление по поводу инцидента.

«Мы узнали об этом инциденте с сожалением и ужасом. Мы находимся в контакте с ответственным берлинским уголовным управлением и посольством Республики Польша в Берлине и контролируем ход расследования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По сообщениям берлинской полиции, основной версией инцидента является поджог. По их информации, на автомобиле была наклейка с буквами CD, что означает «Дипломатический корпус», что могло стать причиной агрессии.