Чита, , 09:00 — REGNUM Из-за карантинных мероприятий, связанных с пандемии коронавируса, 2020 год стал для студенческих отрядов настоящим испытанием: в Забайкалье больше половины ребят не смогли трудоустроиться, что привело к снижению численности бойцов. В настоящее время 17 отрядов насчитывают 450 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Тем не менее, ЗабРО РСО удалось реализовать проект «Развитие трудовых компетенций студенческой молодежи Забайкальского края «Трудовые резервы», получивший поддержку Фонда президентских грантов в сумме двух миллионов рублей. Разработаны и внедрены новые методы работы при проведении образовательных и творческих мероприятий.

Так в ноябре прошел традиционный творческий фестиваль студенческих отрядов в формате онлайн. Более 170 человек провели трудовое лето на объектах строительства, сельского хозяйства и в летних оздоровительных лагерях. Самой большой победой стало I место окружного проекта «Амур 2020» в Хабаровском крае, занятое сводным студенческим путинным отрядом «Тайфун», в который вошли студенты Забайкальского государственного университета и Забайкальского аграрного института.

Бойцы ЗабРО РСО завоевали несколько номинаций: лучший путинный отряд проекта, лучший отряд по производственной деятельности и заняли 2 место в конкурсе по комиссарской деятельности.

В Забайкальском государственном университете в честь празднования Дня студенческих отрядов, который отмечается 17 февраля, вице-премьер регионального правительства Алексей Казаков вручил благодарственные письма администрации губернатора Забайкальского края двум активным участникам движения РСО в Забайкалье — комиссару Элле Козловой и командиру вузовского штаба студенческих отрядов Забайкальского государственного университета Дарьи Афанасьевой.

Аналогичные благодарственные письма получили от вице-премьера три студенческих отряда — два лучших студотряда по итогам 2020 года и победители проекта «Амур-2020» в ДФО.

«Работу, которую вы ведете не только в Забайкальском крае, но и на Дальнем Востоке. Российский студенческий отряд — одно из немногих объединений молодёжи в Забайкальском крае, где ребята работают во благо Забайкальского края. Объединяет порядка 400 бойцов, это люди, которые занимаются разной деятельностью. В частности, есть отряд вожатых, проводников, работников путины, строителей. Это немаловажно для Забайкальского края, где так востребованы все специальности, связанные со строительством. Радостно, что ребята любят работу и умеют отдыхать», — сказал Алексей Казаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (ЗабРО РСО) создано 13 декабря 2013 года. Основной целью является организация временной занятости студентов в свободное от учебы время.