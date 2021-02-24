Тбилиси, , 09:04 — REGNUM Посол США в Тбилиси Келли Дегнан сообщила, что обеспокоена обострением политического кризиса в Грузии, вызванного арестом лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, и пытается примирить конфликтующие стороны. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», дипломат рассказала журналистам.

Дегнан провела ряд встреч с представителями правящей партии «Грузинская мечта» и правительства страны, а также с лидерами оппозиционных партий. По ее мнению, встречи были очень важными и полезными.

«Мы очень обеспокоены. Переговорили и с правительством, и оппозицией. Сейчас мы знаем, что все стороны готовы найти выход, — сказала посол США. — Мы будем работать со всеми партиями».

Сообщается, что на встречах с представителями правительства и оппозиции Грузии также присутствовал посол Евросоюза Карл Харцель.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников.

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