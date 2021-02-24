Хабаровск, , 09:16 — REGNUM В родильных домах Хабаровского края при выписке с новорожденными будут вручать подарочные наборы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Акцию запускают в рамках мероприятий, предусмотренных Десятилетием детства, а также по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева.

До 28 февраля на сайте «Голос27» жители могут написать свои пожелания о перечне предметов для подарочного набора.

В состав комплекта могут войти подгузники, матрац, одеяло, пеленки, пустышки, посуда для кормления и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в сентябре 2020 года начали вручать подарочные наборы для новорожденных. В них входит всё необходимое в первые дни для матери и ребёнка. Стоимость набора около 8,5 тыс. рублей.