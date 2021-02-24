Астана, 24 февраля, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Депутаты Мажилиса (парламента) Казахстана приняли в первом чтении поправки в законодательство по вопросам визуальной информации, пишет 24 февраля издание «Власть».

Новый латинский(взамен кириллицы) Казахский алфавит. 2021 год

Документ представила министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова. По её словам, законопроект регулирует порядок размещения визуальной информации на казахском и других языках.

В частности, вводятся требования к публикации текстов на баннерах, вывесках, в объявлениях и рекламе. Новые нормы исключат некачественное изложение текстов и орфографические ошибки.

Раимкулова сказала, что граждане жалуются на нарушение законодательства о языке. «Отсутствие визуальной информации на государственном языке граждане считают ущемлением своих прав», — заявила министр. По её словам, использование казахского языка станет обязательным при размещении визуальной информации.