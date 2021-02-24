Санкт-Петербург, 24 февраля, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В центре Петербурга утром в среду, 24 декабря, из-за резкого снижения напряжения в электросети сразу на нескольких участках произошел масштабный сбой в работе городского электрического транспорта — троллейбусов и трамваев.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус в центре Петербурга

Как сообщили в «Горэлектротрансе», с 07:16 мск электротранспорт следует в объезд Невского и Литейного проспектов, проспекта Обуховской Обороны, моста Александра Невского, Суворовской площади и Суворовского проспекта.

Как сообщает «Фонтанка», из-за сбоя останавливались троллейбусы и трамваи, а также выключилось уличное освещение, причем не только в центре, но и на правом берегу Невы, в граничащей с центром части Красногвардейского района.

По данным «Ленэнерго», отключение электричества было зафиксировано в зоне ответственности смежной организации, однако затем электроснабжение было восстановлено.