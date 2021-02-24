Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Оппозиционным партиям Грузии нужно продолжать протесты, тогда правящая партия «Грузинская мечта» уступит. Об этом сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он прокомментировал прошедший 23 февраля в Тбилиси протестный митинг, участники которого выступили против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии.

«Наше дело правое, и мы обязательно победим. Сейчас необходима масштабная мобилизация, нужно развернуть фронт по всей Грузии. Наступление, наступление и еще раз наступление», — написал Саакашвили.

Он также выразил уверенность, что Мелия скоро будет на свободе, а те, кто его задержал, «будут сидеть очень долго».

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля 2021 года в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников.

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