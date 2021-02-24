Кызыл, , 08:24 — REGNUM В Туве следователи проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали 13 детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл днём 22 февраля.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом, в котором находились дети. В результате они были доставлены в больницу. Также медицинская помощь потребовалась двум пассажирам легковушки.

«В настоящее время устанавливается тяжесть вреда, причиненного всем участникам дорожно-транспортного происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.