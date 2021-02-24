Чебоксары, , 08:23 — REGNUM В Чувашии проводится проверка по факту аварии с участием сотрудницы чебоксарской полиции, которую подозревают в наезде на школьника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла 17 февраля в Чебоксарах по улице Шевченко. По предварительным данным правоохранителей, сотрудница УМВД сбила 11-летнего школьника, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, и покинула место ДТП. У ребёнка диагностировали ушибы.

В министерстве отмечают, что ДТП произошло во внеслужебное время, подозреваемая на тот момент находилась за рулём личного автомобиля.

По данному факту составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Назначена служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Чувашии 10 февраля 2021 года: на трассе столкнулись пять машин, в том числе две фуры. В результате травмы получил один человек.

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