Нижний Новгород, , 08:22 — REGNUM Нижегородский арбитраж 15 марта 2021 года планирует приступить к рассмотрению одного из многомиллионных исков ОАО «АвтоВАЗ» из Самарской области к ООО «Завод автокомпонент». Претензии к ответчику по этому делу превышают 285 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск от автоконцерна поступил в арбитраж ещё в конце января 2021 года. Сумма требований — 285,6 млн рублей. Дело к производству приняла судья Курашкина.

Этот иск далеко не первый финансовый спор между сторонами. Например, 8 апреля в самарском арбитраже будут рассмотрены претензии АвтоВАЗа на сумму 41 468 556 рублей 83 копейки. 25 апреля будет рассмотрен иск «о взыскании задолженности в сумме 42 901 082 руб. 10 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 663 679 руб. 19 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами с 16.07.2020 по день фактического исполнения судебного акта».

Помимо этого, 15 марта планируется заседание в нижегородском арбитраже — по делу о взыскании 12 529 611 рублей 63 копеек, а 4 марта — о взыскании 11,98 млн рублей, часть из которых — стоимость отгруженного товара.