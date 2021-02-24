Мадрид, , 08:22 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Челси» Оливье Жиру на 68-й минуте матча. Он исполнил удар «ножницами» через себя. Причём арбитры могли этот гол отменить, но после просмотра видеоповтора приняли решение его засчитать.

Ответный матч состоится 17 марта в Лондоне.

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