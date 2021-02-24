Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Поддержку от республиканцев Дональду Трампу обещал сенатор Митт Ромни в случае, если экс-президент США решит принять участие в выборах на пост главы государства в 2024 году. Соответствующее заявление Ромни сделал 24 февраля в ходе интервью газете The New York Times.

Ромни отметил, что у Трампа влияния в Республиканской партии больше, чем у любого другого политика. Сенатор уточнил, что ему неизвестно, будет ли Трамп выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году, но выразил уверенность, что у Трампа есть все шансы «выиграть номинацию».

По словам Ромни, в период до 2024 года может произойти многое, однако результаты опросов показывают, что Трамп может выиграть президентские выборы со значительным перевесом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании возможных связей между участниками штурма Капитолия и бывшим советником Трампа Роджером Стоуном.

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