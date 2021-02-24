Вашингтон, , 08:25 — REGNUM Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Президент Джозеф Байден сегодня поговорил (по телефону) с премьер-министром Ирака Мустафой Аль-Казыми», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе разговора американский президент подтвердил поддержку суверенитета и независимости Ирака и дал высокую оценку деятельности аль-Казыми.

«Стороны обсудили последние ракетные атаки в отношении иракских служащих и представителей коалиции, согласившись, что виновные в этих нападениях должны понести всю ответственность», — добавляется в сообщении.

Кроме того, Байден и премьер-министр Ирака обсудили темы продвижения стратегического партнёрства между двумя государствами и расширения двустороннего сотрудничества в ключевых вопросах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение о совместной координации в противостоянии Китаю было принято США и Канадой в ходе виртуальной встречи лидеров обеих стран.