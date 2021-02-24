Рим, , 08:18 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над римским «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Баварии» голы забили нападающий Роберт Левандовски, полузащитник Джамал Мусиала и форвард Лерой Зане. Кроме того, защитник Франческо Ачерби срезал мяч в свои ворота.

«Лацио» смог ответить голом, забитым хавбеком Хоакином Корреа.

Ответный матч пройдёт 17 марта в Мюнхене (Германия).

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