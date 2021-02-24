Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал на месте пожара в торговом центре. который начался утром 24 февраля. По его словам, погибших и пострадавших нет, всем удалось эвакуироваться, на месте развёрнут оперативный штаб, передал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы Михаил Максимов.

По итогам он провёл совещание, на котором обратил внимание, что это уже второй крупный пожар в городе за последние две недели. Ранее здесь горела вечерняя школа.— Уважаемые коллеги, вы уже в курсе, что сегодня утром произошел пожар в здании торгового центра «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске.

«Нам, к счастью, удалось избежать человеческих жертв, но сам факт таких возгораний сигнализирует об имеющихся проблемах», — отметил глава.

В связи с этим он поручил в короткие сроки провести проверки соблюдения противопожарных требований в ТЦ, крупных магазинах и образовательных учреждениях.

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