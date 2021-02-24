Владивосток, , 08:24 — REGNUM Более 34 тыс. жителей Приморья прошли вакцинацию от COVID-19 в 48 пунктах. Для удобства трудовых коллективов создаются специальные мобильные бригады, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На 24 февраля более семи тыс. приморцев прошли полный курс вакцинации препаратом «Спутник V».

«Успешно функционируют мобильные пункты вакцинации в Артеме и в ДВФУ на острове Русский в поселке Аякс. Так, в пункте, сформированном на базе медпункта университета, вакцинируются коллективы преподавателей вуза, сотрудники Медицинского центра, студенты. На объект всегда доставляется только определенный объём вакцины, в зависимости от количества записавшихся. Вакцина хранится в морозильной камере при необходимой температуре минус 18 градусов. В день проходит до 80 человек», — сообщила врач-эпидемиолог владивостокской поликлиники №1 Ирина Ряховская.

В ведомстве добавили, что по мере поступления морозильного оборудования для транспортировки вакцины количество мобильных бригад будет увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Хабаровского края продолжает сокращать в больницах число ковидных коек. Так, в столице региона на 70 мест сокращён коечный фонд в горбольнице №10 и на 62 — в краевой клинической больнице №1.