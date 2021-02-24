Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM По итогам января 2021 года доходы авиакомпаний Казахстана составили 19,6 млрд тенге ($47,2 млн), что на 40,8% меньше, чем в январе 2020 гола. Об этом сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на бюро национальной статистики.

В январе доходы от перевозки пассажиров составили 17,9 млрд тенге ($43,1 млн), от перевозки грузов — 1,7 млрд тенге ($4,1 млн). За отчетный период самолетами перевезено 592,1 тыс. человек, что на 14% меньше, чем в январе 2020 года.

Перевозки груза и багажа сократились на 34,1%, до 2,5 тыс. тонн. По итогам января стоимость авиабилетов снизилась на 1,1%, в годовом выражении — на 5,9%.

Напомним, по итогам января 2022 года доходы авиакомпаний составили 33,1 млрд тенге ($79,8 млн), что на 31,3% больше, чем в январе 2019 года.

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