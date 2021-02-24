Этоль, , 08:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети Twitter выразил благодарность работникам сельскохозяйственной отрасли страны за то, что они «кормят французов».

«Ферма коммуны Этоль в департаменте Кот д'Ор — это прекрасный пример того, как работают представители нашего сельского хозяйства. Вы гордость Франции! Эти женщины и мужчины в седьмом поколении работают на земле, чтобы выращивать здесь животных. Это седьмое поколение, которое посвящает себя тому, чтобы накормить французов!» — заявил Макрон.

«Работники сельского хозяйства, спасибо, что кормите нас!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент Франции и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун провели телефонные переговоры. Два лидера договорились «укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах и сблизить позиции по определенным вопросам».

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