Москва, , 08:14 — REGNUM Государственный долг России за 2020 год вырос на 39,9% (5,4 трлн рублей), составив 18,986 трлн рублей. Об этом сообщили в Счётной палате РФ.

«Государственный долг РФ за 2020 год увеличился на 5 418,2 млрд рублей, или на 39,9%, и составил 18 985,6 млрд рублей (17,8% ВВП)», — говорится в материалах Счётной палаты.

Отмечается, что внутренний долг вырос на 4,6 трлн рублей, до 14,791 трлн. Внешний долг в иностранной валюте вырос на $1,9 млрд, до $56,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства экономического развития, ВВП России в январе 2021 годна сократился на 2,4% в годовом выражении. Вместе с тем в министерстве отметили, что поддержку ВВП в начале года оказывает восстановление потребительской активности.

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