Томск, , 08:13 — REGNUM Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в домах-интернатах для престарелых в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в администрации региона.

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Первыми вакцинировали сотрудников и жителей домов-интернатов Бакчарского и Чаинского районов.

«Вакцинация проводится по добровольному согласию пенсионеров с разрешения врача», — говорится в сообщении администрации региона.

Первый компонент прививки «Гам-КОВИД-Вак» в социальных учреждениях поставили уже свыше ста человек. Вакцинация прошла успешно, утверждает начальник отдела медпрофилактики областного департамента здравоохранения Римма Волошина.

В Томской области насчитывается семь домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и три психоневрологических. В них проживают 1627 человек. Средний возраст постояльцев — 70 лет.

Напомним, по состоянию на 23 февраля в Томской области выявлено 30 003 носителя коронавируса, выздоровели 27 897 человек.

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