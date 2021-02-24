Буэнос-Айрес, , 08:13 — REGNUM За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 7,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 7477 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 077 228.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 155 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 51 150.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 5417 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.