Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 23 февраля нефть подешевела на 1,19%, до $65,0. День выдался коррекционным после повышения цены до $66,75 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Давление возросло с открытия европейской сессии. Покупатели начали фиксировать прибыль перед выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла. Цена снижалась до $64,45.

Пауэлл заявил, что восстановление экономики США остается «неравномерным и далеким от завершения», и пройдет некоторое время, прежде чем Центральный банк рассмотрит вопрос об изменении политики.

Сегодня, 24 февраля, на торгах в Азии нефть стоит $65,08 (+0,10%). Ночью вышел отчет Американского института нефти (API) по запасам нефти.

Согласно представленным данным API, за неделю запасы нефти увеличились на 1,026 млн баррелей, запасы бензина — на 0,066 млн баррелей.

Запасы дистиллятов сократились на 4,489 млн баррелей. Цена упала на 0,74%, до $64,75, при этом покупатели удерживают уровень $64,50 за баррель.

24 февраля выйдет отчет минэнерго США. Ожидается сокращение запасов нефти на 5,2 млн баррелей.

Новости о вакцинах помогают нефтяному рынку пережить негативные факторы. Трейдеры ожидают снятия ограничений на передвижение в ближайшие месяцы, что должно повысить спрос на нефть и способствовать восстановлению цен.

На сегодня ожидается консолидация вокруг уровня $65,60. Ключевая цель по нефти — $70 за баррель.

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