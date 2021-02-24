Сеул, , 08:13 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 440 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 417 случаев заражения локальные, ещё 23 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 88 120.

Число жертв пандемии увеличилось на три человека — до 1576. Коэффициент смертности составил 1,79%.

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости связан с ослаблением карантинных мер.

Напомним, что 20 февраля в стране выявили 416 случаев заражения коронавирусом, 21 февраля — 332 случая, 22 февраля — 357 случаев.