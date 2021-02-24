Лондон, , 08:12 — REGNUM За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 8489 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 134 639.

Также сообщается, что за это же время в Британии 548 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 120 305.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 83 769 892 теста на коронавирус, 670 560 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, днем ранее в Британии за сутки было выявлено свыше 10,6 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.