Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ задержан водитель автомобиля, подозреваемый в смертельном наезде на двух подростков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, ДТП произошло вечером 23 февраля.

Несмотря на красный сигнал светофора, внедорожник марки Lexus RX350 на большой скорости проехал пешеходный переход, сбив мальчика и девочку 16 лет, переходивших дорогу. Несмотря на это, водитель продолжил движение и скрылся. Пострадавшие, которых от удара отбросило на несколько метров, скончались на месте.

«По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержан 37-летний мужчина, который, по предварительным данным, незадолго до дорожно-транспортного происшествия совершил угон автомобиля у своего родственника», — отметили в следствии.

Чуть ранее в тот же день, как выяснилось, хозяин машины заявил об угоне, который совершил брат его сожительницы. После наезда подозреваемый некоторое время продолжил ехать, после чего остановился, бросил машину и попытался скрыться.