Берлин, , 08:09 — REGNUM По итогам января 2021 года немецкие автолюбители приобрели 169 754 новые машины. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA).

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По данным VDA, продажи автомобилей в Германии в январе снизились почти на треть (31,3%). В ассоциации такое существенное падение продаж объясняют эпидемиологической обстановкой в стране. До сих пор часть автосалонов остаются закрытыми.

Отмечается также, что в январе нынешнего года в Германии вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость. Это стало причиной роста регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года.

Напомним, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей, в 2020 году в странах Евросоюза дилеры реализовали 539 тыс. автомобилей с электрическими моторами и 507 тыс. гибридных автомобилей.

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