Барнаул, , 08:04 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. По данным синоптиков сегодня, 24 февраля, в регионе ожидаются снегопады и метели.

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Сила ветра при этом может достигать 19 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до 0 °C, местами по югу будет доходить до +6 °C. В Барнауле — днем снег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в зоне атмосферных фронтов Сибирского циклона снегопады и метели ожидаются и в других регионах юга Сибири.

В минувшие выходные, с 21 по 23 февраля, барнаульские дорожники из столицы Алтайского края вывезли 11,8 тысячи кубометров снега. На городских улицах работали до 160 единиц снегоуборочной техники в сутки.