Москва, , 08:04 — REGNUM Российский рубль начал неделю с ослабления к иностранным валютам, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ — RGBI. Он находился под давлением из-за санкционных рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублю 22 февраля завершились снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 74,30 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 90,35 руб., фунт/рубль — на 0,74%, до 104,52 руб.

На американской сессии он отыграл большую часть потерь на фоне новостей о том, что ЕС, скорее всего, ограничится персональными санкциями из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Сегодня, 24 февраля, на торгах в Азии баррель нефти стоит $65 за баррель. За один доллар дают 74,07 рублей.

Слабость американского доллара и рост нефтяных котировок поддержат российскую валюту до конца недели.

Если продавцы закрепятся ниже 74 руб., стоит ожидать укрепления рубля до 73,60 руб. Сопротивление находится на уровне 74,70 руб.

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