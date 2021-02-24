Янгон, Мьянма, , 08:03 — REGNUM Акция протеста против военного переворота в Мьянме прошла перед посольством Индонезии в Янгоне, сообщает Sindonews.

Протестующие выступили против Индонезии, которая, как сообщается, представила план отправки инспекторов из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для наблюдения за новыми выборами, обещанными военной хунтой.

Демонстранты отвергают новые выборы и продолжают требовать восстановления избранного на выборах 8 ноября 2020 года правительства Мьянмы.

Индонезия подталкивает АСЕАН к согласованию плана действий в ответ на обещание военной хунты Мьянмы провести новые выборы. План действий включает отправку группы наблюдателей АСЕАН для обеспечения справедливости и инклюзивности новых выборов.

«Меня раздражает этот план. Нам не нужно повторно проводить выборы. Если мы проведем выборы, это будет означать, что мы согласны с хунтой. Выборы уже прошли в ноябре, и мы их принимаем», — заявил один из протестующих у посольства Индонезии в Янгоне.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Индонезии получил письмо от президента Джоко Видодо относительно кандидатов на пост послов Индонезии.

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