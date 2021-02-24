Оренбург, , 08:03 — REGNUM В Оренбургской области ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжает работу по восстановлению магистральных газопроводов «Оренбург — Новопсков» и «Союз» для восстановления транзитного потока газа по данным магистральным газопроводам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Напомним, утром 23 февраля произошла серьёзная авария на магистральном газопроводе. Расположенном в Илекском районе. В результате взрыва и пожара произошла разгерметизация двух газопроводов. Пять сел Новосергиевского района остались без газа, из-за низкого давления в газопроводе проблемы с газоснабжением испытывали жители Илекского района и Соль-Илецкого городского округа. В Оренбуржье введен режим ЧС межмуниципального характера.

Аварийно-восстановительные работы по полному восстановлению газоснабжения потребителей трех районов завершились в 04:45 по местному времени (02:25 мск).

Газопровод находится на балансе ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и предназначен для снабжения Илекского района, части Оренбургского района, части Соль-Илецкого района и транспортировки газа в Казахстан.

Читайте ранее в этом сюжете: После аварии восстановлено газоснабжение населения в Оренбуржье